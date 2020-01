Haugerud Pettersen har signert ny kontrakt med Melbo

Hadsel

Pettersen har vært en sentral brikke i Melbos-forsvar de siste sesongene, og trener Thomas Rønning er derfor svært fornøyd med at han blir med videre.

« En fantastisk signering er på plass og en bærebjelke i laget er med videre. Einar har i en periode vært usikker på om han har hatt den rette motivasjonen for i det hele tatt å spille fotball etter mange år på banen, men han har nå funnet denne og er klar for å kjøre på videre, skriver han på Melbos Facebook-side.

Rønning fremhever Pettersens kvaliteter som både fotballspiller og menneske.

«Som spiller kjenner alle hans kvaliteter og han er 100% på når han er i aksjon. Dette er forbilledlig og noe vi som lag trenger for å utvikle oss videre og for å ta neste steg. I tillegg er han en knakandes fin type som gir av seg selv til spillegruppen og er en flott ambassadør for klubbens verdier».