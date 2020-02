Vil bygge parkeringshus nærme hotell Richard With

Hadsel

Teknisk hovedutvalg i Hadsel har bestilt sak om parkeringshus i Ranværingsgata på Stokmarknes. Prosessen har gått litt tregt, forklarte kommunedirektør Ola Morten Teigen i ei orientering til formannskapet.

Samtidig har man funnet en bedre og mer økonomisk løsning et annet sted.

– Det har vært kjørt et litt parallelt løp på dette. Bernh. Wedding eier to av tre tomter bak Hurtigrutens Hus. Her kunne man sett for seg å få etablert parkeringshus som kunne ivaretatt både vernebygget og Hurtigrutens Hus, sier Teigen.

Han tilføyer at det har vært en del av diskusjonen, man ønsker en løsning med Bernhard Wedding for å få realisert et parkeringshus i et område der det er stor utbygging og mye aktivitet.

- Et parkeringshus der vil også bli til avlastning for fremtidig hotell. Det er mye positivt med å legge det der. Det er et område med mye utvikling, og vi vil få mer parkering for pengene. Andre interessenter som kan bidra finnes, det er en bedre plassering og mer kostnads-vennlig løsning, sier Teigen.

Også reguleringsplanen for det nye hotellet på Stokmarknes ble behandlet i formannskapet. Reguleringsplanen skal nå ut på høring i seks uker.

- Miljøundersøkelse skal ettersendes, endringer der er det tiltakshaver som må bekoste, sa Teigen, som bekrefter at det er gjort miljøundersøkelser på tomteområdet både på land og i havet.

Fra teknisk hovedutvalg er det kommet ei anbefaling om at hotellet utreder også miljøvennlige energiformer, som solceller eller energi fra haver. Dette forslaget tilsluttet formannskapet seg enstemmig.

Arne Ivar Mikalsen (V) synes det er både bra og nødvendig med et nytt hotell på Stokmarknes.

-Her ser det ut som alt er ferdig før det er sluttbehandlet. Jeg er for hotellet, ikke misforstå det. Men som saka foreligger kan man fort blir en «festbrems» hvis man stiller vanskelige spørsmål. Man får et visst press på å gjennomføre, mente han.

Lena Arntzen (H) viser til at hotell Richard With er ei gladsak.

-Dette er reiselivsutvikling og utvikling av kommunesenteret Stokmarknes, sier hun.