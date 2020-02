Ble kurset i akutthjelp: Slik skal brannvesenet på Innlandet redde liv

Hadsel

– Kurset gjennomført med stor suksess. Åtte personer fra Hadsel brann og redning, avdeling Hadsel Innland. Og én sykepleier fra Hadsel Aldershjem deltok. De gjennomførte case og opplæring innen pasientkategorier som den alvorlig syke, den hardt skadde og den livløse, forteller kursholder Mats Rødsand.

Gruppa har også fått utstyr fra Stiftelsen (akuttsekk og hjertestarter) som de blir å bringe med seg ut på oppdrag.

Da hjertet til Kåre stoppet, ble han reddet av sin bror Da hjertet til Kåre stoppet, var nærmeste ambulanse en halvtime unna. Heldigvis var broren hans og de lokale akutthjelperne på plass i løpet av minutter. Det reddet livet hans. Saken er skrevet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og gjengis her med deres tillatelse.

– Viktig

Daglig rykker brannvesenet ut på medisinske oppdrag, og i snitt er brannvesenet på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Derfor er det viktig at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter. Derfor kurses når brannfolk opp i å kunne utføre akutt hjelp.

– Brannvesenet sendes ofte ut til melding om hjertestans. I de tilfeller hvor pasienten ikke er livløs, men alvorlig syk, kan mannskapene føle at deres kompetanse ikke strekker til. Dette kurset handler om å heve førstehjelpskunnskapene, situasjonsforståelsen og mestringsevne til kursdeltakerne, forteller Kjell Otto Fremstad i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Kurset over 4300 brannmenn

I ti år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert akutthjelperkurs for brannmenn over hele Norge, og siden 2009 har mer enn 4300 brannmenn fra over 180 kommuner deltatt på kursene.

Kurset består av en e-læringsdel som alle gjennomfører på nettet og en praktisk dag med scenariotrening. Da trenes det på alt fra møte med bevisstløs pasient, hjertestans, brystsmerter, hjerneslag og alvorlige ulykker.

Berger liv

Brannmann Jon Sindre Kragset er en av flere tusen som har gjennomgått kurset, han forteller at det har reddet flere liv.

– Vi har fått bekreftet av ambulansepersonell og leger at vi har berget liv. I de tilfellene vi kommer til stedet før ambulansen, kan vi starte med hjerte- og lungeredning og hjertestarter umiddelbart. Dette er tidskritiske situasjoner, så at vi kommer frem så tidlig som vi gjør er helt avgjørende for pasienten, forteller han.