Melbos Isak Hammadou til talentsamling

Hadsel

NFF har tatt ut spillerne til G15-landslaget, G15 skyggelandslag og to G14-tropper til Equinor Talentleir i Sarpsborg i slutten av mars. Dette er det nest øverste nivået i NFFs spillerutviklingsmodell, der det neste steget er å spille landskamper.

- Fantastiske nyheter. Vi gratulerer og er stolt av at han er en av oss, skriver Melbo IL på sin Facebook-side etter at uttaket ble kjent.

- Dette er første gangen spillerne født i 2006 er inne på et nasjonalt tiltak, så ekstra gratulerer til dem. 2005-gutta opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland på Norges Fotballforbunds hjemmeside.

Samlingen er tredelt: En inspirasjon og klapp på skuldra som forhåpentligvis medfører at spillerne trener enda litt hardere og bedre i tiden fremover.

- Vi ønsker at spillerne skal få referanser og læring på fotballfaglige ting som er helt avgjørende, og det handler om å vise seg frem inn mot enda større oppgaver. På denne samlingen gjelder det spesielt 2005-årgangen, som snart skal spille sine første landskamper, fortsetter Grøttland.