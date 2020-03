– Møt opp på rådhuset kun hvis det er strengt nødvendig

Hadsel

Det ble et spesielt møte i kommunedirektørens ledergruppe i Hadsel tirsdag. Helse- og omsorgssjef Marion Celius er i karantene, mens kommunedirektør Ola Morten Teigen, oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen og økonomisjef Tommy Løveng har hjemmekontor.

Møtet ble dermed avholdt som videomøte, hvor konstituert teknisk sjef, Just Hjalmar Johansen, var den eneste av sektorlederne som faktisk var på rådhuset.

Kommunen har et stort samfunnsansvar, og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer.

– Vi vet ikke hvor omfattende koronautbruddet blir, men forbereder oss på en langvarig sykdomssituasjon. Derfor har kommuneledelsen gått gjennom faglige oppdateringer og råd, oppdatert planverk og gått gjennom utstyr- og personalsituasjon. Hadsel kommune innfører fra og med tirsdag 10.03 følgende retningslinjer:

Kontakt oss på telefon, e-post eller videomøte

For å redusere risikoen for at koronasmitte spres, oppfordrer vi de som trenger å komme i kontakt med folk på rådhuset om å få forsøke å løse disse henvendelsene over telefon, per e-post eller gjennom videosamtale. Møt kun opp fysisk hvis det er strengt nødvendig.

Må du besøke rådhuset, minner vi om Folkehelseinstituttets råd for å unngå både å få og spre smitte:

· God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

· For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

Reiseråd for ansatte

Unngå reiser til utlandet så langt det er mulig. All reisevirksomhet skal vurderes svært nøye. For ansatte i helse- og omsorgssektoren blir alle kurs, konferanser og samlinger avlyst.

Resten av organisasjonen skal unngå å delta fysisk på kurs og konferanser med mange tilreisende dersom det ikke er høyst nødvendig. Dersom det er mulig å delta på planlagte kurs/konferanser via Skype eller lignende tjenester, oppfordres det til å bruke de mulighetene.

Tjenestereiser/kurs/konferanser til risikoområder er ikke tillatt. (jfr FHI sine forløpende anbefalinger). Vi oppfordrer også alle til å unngå private reiser til risikoområder, dersom det ikke er høyst nødvendig.