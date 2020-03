NRK avlyser finalen i Klassequizen

Hadsel





Årsaken til avlysningen er den usikre situasjonen i forbindelse med koronaviruset. Det er en beslutning NRK har kommet til med bakgrunn i hvordan denne situasjonen har utviklet seg. Dette står å lese i en pressemelding fra NRK.

– Dette er fryktelig trist, og aller mest trist for alle de 10.klassingene i hele landet som nå var klare for videre konkurranser i studio på Marienlyst. Men faren for smitte og videre smittespredning blant både deltakere, ledsagere, bemanning i NRK og andre gjester ved å gjennomføre Klassequizen i år, var rett og slett for stor, heter det i pressemeldingen.

Andre alternative løsninger er blitt vurdert for å gjennomføre finalen, inkludert digitale og nettbaserte. Men ifølge NRK var det ingen av disse mulige løsningene som gav tryggheten de ønsket for å gjennomføre arrangementet.

– Vi ønsker jo å gi alle deltakerne så like og rettferdige forutsettinger som mulig. Og de løsningene vi så på ga oss ikke den troverdigheten vi håpet på, skriver NRK i pressemeldingen.

I år var det over 580 skoler med. Og nå var 36 lag klare for å samles i studio i Oslo til de siste rundene.