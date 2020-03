Klatret på kjøkkenet

Hadsel

Forleden la hun ut en video på instagram, der man blant annet kan se henne i aksjon.

– Jeg laget noen snutter bare for gøy. Det var ikke noe seriøst. Det er en liten trend på instagram at man legger video mens man klatrer på ulike steder i huset. Jeg savnet å klatre, og så meg derfor rundt og fant noen steder som det kunne vært gøy å prøve seg på. Mamma sa at det hadde vært gøy om jeg kunne legge det ut på Vesterålen Vertikal sin side, noe jeg gjorde, forteller Randen Hatløy til Vol.

