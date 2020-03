Har delt ut 400 ipader og datamaskiner til elevene i Hadsel

Hadsel

Det melder Hadsel kommune i ei pressemelding.

Tirsdag 25. mars ble det kjent at de fem grunnskolene i Hadsel skal holdes stengt i minst noen uker til. Sluttdatoen for regjeringens strenge tiltak for å hindre smittespredning er nå satt til første skoledag etter påske, men perioden kan bli ytterligere forlenget.

Som et ledd i arbeidet med å sikre skolegang for dem som er hjemme, har kommunen de siste ukene stått på for å distribuere nødvendig verktøy til elevene.

– Alle elever har fått mulighet til å låne en datamaskin eller en ipad for å delta i skolearbeidet hjemmefra. Vi hadde 186 ipader som ble gjort klare til utdeling så snart det ble besluttet at skolene skulle stenges, og den påfølgende uken fikk vi 200 til. Vi har også bestilt 100 datamaskiner til utlån, forteller oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen i pressemeldingen.

– Eksemplarisk politisk handlekraft

Kommunedirektør Ola Morten Teigen peker på politisk gjennomføringskraft, i kombinasjon med dedikerte ansatte, som en nøkkel til at skolene kom raskt i gang og fikk utstyret som trengtes.

– Da skolestenging var et faktum, var gode råd dyre, for her var det nesten 900 elever som skulle få sin lovpålagte undervisning. Dette uten at vi hadde lov til å samle dem på skolene våre. Jeg ringte umiddelbart da ordfører og forklarte mangelen på digitalt utstyr som var nødvendig for å få dette til. Han hev seg rundt i et eksemplarisk tilfelle av politisk handlekraft, ringte rundt til formannskapets medlemmer og de gav sin tilslutning til at vi hadde politisk ryggdekning for et større innkjøp av nettbrett og datamaskiner. Innen fire dager var de første på plass fra leverandør, attpåtil var dette de siste de hadde på lager. Her er det mange ansatte som har måttet jobbe både kveld og helg for å få løsningen på plass, skole etter skole, sier han.

– Inspirerende innsats fra ansatte

Sandnes har vært en foregangsskole når det gjelder å ta i bruk nettbrett og digital undervisning.

– Dette hadde vi ikke fått til om ikke lærerene hadde vist slikt fantastisk pågangsmot og vært utrolig positive. Skikkelig dugnadsånd! Noen av lærerne hadde ikke tatt i en ipad tidligere, men har sittet og jobbet iherdig for å lære, slik at de kunne bruke den til å undervise. Foreldrene har også vært veldig flinke. En skikkelig gladhistorie, mener Kari Hoseth Larssen, som har vært sentral i arbeidet på Sandnes skole.

Teigen er imponert over hvordan organisasjonen hans har håndtert utfordringen.

– Noe av det mest gledelige, i tillegg til den politiske handlekraften som bare er imponerende, er å se alle de ansatte som har ivret og stått på for å få dette til. Fra de som har ansvaret for implementering av ipader i skole, via ledelse i skolene og ikke minst lærerne som har tatt dette i bruk på en så inspirerende og god måte. Senest tirsdag denne uken var jeg på Melbu i forbindelse med en gjennomgang og opplæring der, hvor lærere i alle aldre tok i bruk det nye hjelpemiddelet og straks gikk i gang med inntil da ukjente apper. Alt med kreativitet og pågangsmot. Det er i slike tilfeller det er ekstra morsomt å jobbe i Hadsel kommune, sier kommunedirektøren.

Varierte oppgaver for elevene

Oppvekstsjef Pedersen forklarer hvordan hjemmeskolen fungerer.

– Vi bruker læringsplattformen «It’s learning» og alle ungene har definerte gjøremål hver dag. Det er en absolutt tidsfrist på å besvare disse oppgavene, fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, og lærer retter i etterkant. Slik er det mandag til fredag. Dersom det er slik at elever blir syke og ikke får gjort gjøremålet, må de melde fravær på vanlig måte, sier hun.

Til tross for god innsats og kreative lærere er situasjonen fremdeles uvant og annerledes sammenlignet med vanlig klasseromsundervisning.

– Vi deltar på en felles nasjonal dugnad som gjør av vi må organisere oss annerledes enn det vi er vant til. Det ber vi om forståelse for. Det legges opp til varierte teoretiske og praktiske oppgaver i henhold til læreplanen og vi vet at det vil avvike noe fra klasse til klasse. Men vi tenker at vi skal klare å formidle de læringsmålene som de skal være gjennom i løpet av denne perioden, sier oppvekstsjefen.