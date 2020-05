Utsetter Sommer Melbu til neste sommer

Hadsel





– Det er med tungt hjerte arrangørene meddeler at årets Sommer-Melbu utsettes til 2021., står det å lese i en pressemelding.





Etter mange runder med tanker om alternative måter å arrangere festival på, har Sommer-Melbu styret landet på å utsette. Det innebærer at alle arrangementene som var planlagt, ikke blir gjennomført kommende sommer. Både styreleder i Sommer-Melbu og daglig leder i Nordland Akademi, sammen med andre involverte lag og foreninger i Sommer-Melbu, er lei seg for at det ikke blir arrangement i år.

«Men avgjørelsen om å utsette er begrunnet først og fremst i hensyn til publikum, våre gjester, våre frivillige og kvaliteten på programmet», heter det i pressemeldingen.

Fordelen med at det ikke blir arrangement i år, ifølge styret, er at de får ekstra god tid til å forberede seg til neste års arrangement, både når det gjelder innhold og eventuelt smittevern.