Nordlaks legger ut sjøkabel neste uke: – Selve infrastrukturen er snart klar

Hadsel

Ifølge Marine Traffic, er lekteren som flytter Havfarmen nå halvveis på sin ferd fra Kina til Vesterålen. Ankomsten i Vesterålen er ifølge nettstedet 13. juni klokken 06:00.

Neste uke er det den over sju kilometer lange strømkabelen som skal på plass. Denne skal gå fra land på Hadseløya og ut til lokaliteten. Det melder Nordlaks på sin hjemmeside.

– Elektrisiteten fra land blir den primære energikilden for Havfarmen. Kabelen skal forsyne kraftbehovet om bor på Havfarmen, og samtidig sørge for at den har en rask internettilkobling for den nødvendige kommunikasjonen, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks på deres hjemmeside.

Selskapet skriver at sjøkabelen og landstrømtilkoblingen er en del av et ENOVA-prosjekt som gjør at det ikke vil være behov for bruk av dieselaggregater om bord på Havfarmen under normal drift. De aggregatene som er om bord, vil ifølge Nordlaks kun fungere som backup hvis et strømbrudd skulle skje.

30-40 personer i drift

Arbeidet med å legge ut denne høyspent-sjøkabelen skal ifølge Nordlaks kun ta to til tre dager. Dette arbeidet skal, ifølge Nordlaks, gjøres gjennom et samarbeid mellom Nordlaks, Berg Elektro, Scana Offshore, SJ Dykk AS og Seaworks. Den veier 90 tonn og 30-40 personer skal være med på arbeidet. Sjøkabelen skal legges ut fra en ny transformatorstasjon ved Haugnes på Hadseløya, videre gjennom Valbukta og derfra ut i havet til senter av lokaliteten.

Mesteparten av sjøkabelen skal ligge langs havbunnen, men skal klamres til havbunnen på de siste 400 meterne opp mot land. Nordlaks skal melde fra til Kartverket om hvor kabelen ligger, slik at alle sjøfarende blir oppdatert og kjenner til hvor den ligger.

Jørn Abrahamsen, fagansvarlig for elektro i Nordlaks, sier på selskapets hjemmeside at neste ukes operasjon er ganske komplisert, med mange fartøy og folk involvert, i tillegg til at den er væravhengig.

– Vi oppfordrer eventuelle skuelystende til å holde trygg avstand både på sjø og land, sier Abrahamsen.

– Selve infrastrukturen snart klar

Å få på plass sjøkabelen er noe av det siste som gjenstår for at lokaliteten skal være klar til Havfarm 1 sin ankomst.

– Fortøyningene ble satt i fjor sommer og ligger klare, og over helgen legges sjøkabelen som skal forsyne Havfarmen med strøm og kommunikasjon. Det betyr at selve infrastrukturen snart er klar. Vi jobber videre sammen med leverandørene med planleggingen av mottaket, oppankringen og ferdigstillingen som skal skje på lokaliteten, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks til VOL.

– Etter hva VOL forstår skal Havfarmen være på plass utenfor Hadseløya i juni. Gjelder dette ennå?

– Havfarmen befinner seg nå i nærheten av Madagaskar sør i Afrika. Transporten går etter planen, og vi forventer ankomst i Hadsel i midten av juni, sier Martinussen.