Therese er tidenes første miljørådgiver i Hadsel kommune

Hadsel





Hadsels nyeste ansatt er opprinnelig fra Sørfjorden i Rødøy kommune på Helgelandskysten, men forlot redet tidligere enn de fleste. Dette står å lese i en pressemelding fra Hadsel kommune.

– Jeg flyttet til Wales for å gå på videregående skole.

– Hva fikk deg til å flytte dit?

– Det var en internasjonal skole. Jeg har alltid vært interessert i kultur og språk, og det å få gå på skole med mange forskjellige folk fra hele verden tiltalte meg.

Interessen for verden utenfor Norges grenser avtok ikke etter videregående. Nygård har for det meste bodd i utlandet før hun søndag for første ankom sin nye hjemby Stokmarknes.

– Jeg tok et friår etter videregående og reiste litt i USA og kort tid etter tok jeg en fireårig bachelorgrad i Minnesota. Jeg studerte økonomi og miljøstudier der, samt tysk, forteller hun.

Bærekraft og samfunnsutvikling

28-åringen ble uteksaminert ved college i USA for fire år siden. Deretter har hun blant annet bodd og studert i Ungarn, Hellas og Sverige.

– Hvordan gikk det så til at du nå sitter her som kommunens aller første miljørådgiver?

– Jeg har lenge hatt et sterkt ønske om å jobbe med bærekraft og samfunnsutvikling. Jeg var ikke i tvil om at jeg ville ta denne jobben, da oppgavene virket veldig interessante. Etter ett år i Oslo, var jeg klar for å flytte nordover. Da tenkte jeg at det kunne være et lite eventyr å komme hit.

– Ambisiøs plan

Å spørre om klimaengasjementet hennes er stort, er som å bruke rambukk på en vidåpen låvedør.

– Jeg synes det er viktig å ta vare på miljøet, og har fokusert studiene mine på miljøspørsmål. Fra videregående og videre. Så det er dette jeg vil drive med og ha som jobb, forklarer hun.

– Hva skal du gjøre i jobben, hva er instruksen?

– Kort sagt skal jeg følge opp klima- og energiplanen som ble vedtatt før sommeren, sier Nygård.

Planen vedtatt av kommunestyret i mai inneholder blant annet en lang liste med tiltak, både for kommunen som organisasjon og lokalsamfunnet forøvrig, som skal gjøre Hadsel grønnere og mer miljøvennlig.

–Jeg skal være med og aktivt sørge for at tiltakene blir gjennomført. Det er en ambisiøs plan, med mange tiltak, og jeg gleder meg til å begynne å jobbe med den, forteller 28-åringen.