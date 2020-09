Hareide: - Regjeringen har ikke vurdert Fiskebøl-forslagene

Hadsel

Bakgrunnen er et spørsmål fra Siv Mossleth, Sp. Hun har spurt ministeren om hva som er begrunnelsen for å «nedskalere ambisjonsnivået for Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) på Fiskebøl».

Tidligere denne måneden ble det lagt fram et forprosjekt fra Kystverket. Det foreslås at satsingen på Fiskebøl skal skje innendørs gjennom en investering på en kvart milliard kroner. En større, utendørs satsing vil koster 683 millioner kroner.

Siv Mossleth antyder en agenda i Horten og viser til hva regjeringen tidligere har sagt om Fiskebøl-etableringen:

– Dette er tydelige politiske bestillinger om aktivitet på Fiskebøl i Hadsel, likevel trekkes testanlegget i Horten stadig inn i rapporten. Å utvide testsenteret i Horten til å også omfatte arktiske områder, lar seg ikke forene med den klare politiske ambisjonen om å utvikle Fiskebøl som en nasjonal og internasjonal spydspiss innenfor FoU/praktiske oppgaver, skriver Mossleth i en begrunnelse for spørsmålet.

Samferdselsministeren svarer at regjeringen fikk rapporten 1. september. Han minner om at det er et forprosjekt, som regjeringen ikke har tatt stilling til.

– Som vanlig skisserer forprosjektet ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Jeg vil nå gå inn i rapporten og anbefalingene og så vil regjeringen ta stilling til innretningen på testfasilitetene, skriver Hareide i sitt svar.