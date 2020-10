Reagerer på forslag om kutt i studietilbud på Stokmarknes

Hadsel

Ifølge en pressemelding fremmes uttalelsen som en reaksjon på forslag om kutt i tilbudet, som styret i Nord universitet skal behandle onsdag.

Som VOL tidligere har omtalt, er innstillingen til styret å forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærer og årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling.

Christin Torset, gruppeleder for SV på fylkestinget, mener at universitetet må si nei.

– Vi har stor mangel på studietilbud, og mange som vil ta utdanning. Da gir det liten mening at Nord fraskriver seg sitt samfunnsansvar ved å kutte i tilbudene. Jo færre tilbud som er tilgjengelig, jo større sjanse er det for at de som vil studere flytter vekk. Når de først flytter fra distriktet, går ferden like gjerne til Oslo som til Bodø. På den måten undergraves befolkningsveksten og hele samfunnsutviklinga. SV mener sentraliseringa av studietilbudet i Nordland har gått for langt, noe tidligere kutt på Stokmarknes og spesielt nedleggelsen av Campus Nesna er eksempler på, i en pressemelding.

I uttalelsen fra SV heter det blant annet: «Over tid undergraver stadige reduksjoner i utdanningstilbudet muligheten til utvikling og vekst i hele fylket, ikke bare lokalt. På denne bakgrunn ber Nordland Fylkesting om at Nord Universitet vurderer nøye om det er klokt å redusere utdanningstilbudet på Stokmarknes ytterligere.»