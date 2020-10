Se video fra Paradise Hotel: – Beachen på Melbu er fin

Hadsel

Johannes Magnussen har gjort det skarpt i årets utgave av Paradise Hotel på Viaplay.

Videoen ser du i videovinduet. Rettighetshaver er Viaplay.

Under en samtale med sin partner, vandret tankene til Johannes hjem fra Mexico til stranda hjemme på Melbu.

– Beachen på Melbu er fin. Den er stor også. Så er det litt grønt i vannet og sånt. Det er fint. Melbu er fint, sier Magnussen.

Bildene som vises i bakgrunnen er dog ikke Hersanvollen-stranda på Melbu, men viser litt det som Johannes snakker om.

Fremtidsplaner

Magnussen er en av storfavorittene til å ta seieren i reality-serien.

På Instagram har det blitt flere følgere, og her får Johannes mest direktemeldinger, også om utseendet som han høster mye skryt for. Paradise Hotel treffer en målgruppe som er aktive i sosiale media, men det merkes også at programmet sendes via andre plattformer enn tidligere år.

– Det kunne vært flere følgere, men jeg tror programmet kanskje blir litt mindre eksponert siden det ikke lengre går på TV3, sier han.

Å leve av en kjendis-tilværelse etter reality-deltakelse, er uansett ikke det Johannes har som plan.

– Akkurat nå før jul skal jeg ha medikamenteksamen i Harstad, det er første pri, sier Johannes, som er i ferd med å utdanne seg til vernepleier.

– Hvorfor falt valget den yrkesveien?

– Fordi jeg synes det er et fint yrke, kanskje mest fordi jeg er en gutt som bryr meg mye om folk, og er glad i folk. Jeg hadde lyst til å jobbe med folk rett og slett, sier han.

