Elias er ny keeper på Melbo IL

Hadsel

Trener Thomas Rønning sier følgende på klubbens Facebook-side:

– Elias har vi fulgt tett de siste årene på Morild og etter overgangen til Sortland i fjor har han utviklet seg godt. Vi tror at han er klar for å ta ytterlige steg og ønsker han velkommen til oss. Han har god rekkevidde og er reaksjonssterk. Fotarbeid og feltarbeid skal vi videreutvikle slik at han blir klar for utfordringene som venter. Som type er han en svært hyggelig og ydmyk og han vil passe perfekt inn i gruppen vår. En meget gledelig og viktig signering. Vi ønsker Elias velkommen og lykke til i sesongen 2021.