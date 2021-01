Nå åpner Hadsel kommune opp enda mer

Hadsel





Hadsel har for tiden lavt smittetrykk. Kommunen følger Stortingets vedtak og tillater skjenking i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar.

Kommunen ønsker fortsatt at skjenkesteder og restauranter registrerer besøkende. Det anbefales at alle gjester registreres med navn, dato for besøk og telefonnummer. Disse listene er til stor hjelp dersom det skulle dukke opp smitte og kan makuleres etter 14 dager.

Fra og med mandag åpnes det opp for organisert aktivitet innendørs også for personer over 20 år, etter retningslinjer og anbefalinger til de ulike forbundene.

– Når vi nå åpner opp enda mer, er det veldig viktig at hver og en av oss tar ansvar og er nøye med at antallet sosiale kontakter ikke blir for høyt. Har du vært på reise eller truffet mange i forbindelse med jobb for eksempel, kan du gjerne stå over treninga den uka, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset i en pressemelding.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg i kommunen eller regionen, vil det kunne komme nye tiltak eller endrede tiltak på kort varsel.

– At vi nå letter på flere tiltak, betyr på ingen måter at vi kan slappe av når det gjelder smittevern. Fortsett med det vi vet fungerer: begrens antall sosiale kontakter, hold avstand, hold deg hjemme om du får sykdomssymptomer og vær nøye på hånd- og hostehygiene. Det har vært lagt ned en kjempeinnsats fra innbyggerne våre og den må vi fortsette med en stund til, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.