Boligkjøpere tapte så det sang i tingretten

To boligkjøpere i Hadsel tapte så det sang i tingretten, etter at de saksøkte en boligselger i forbindelse med at det ble funnet asbest i boligen. Tingretten viser forståelse for saksøkernes argumenter, men det får ikke noe å si for utfallet av rettens behandling.