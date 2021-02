Varsler mulig innstramming av snøscooterkjøring

Hadsel

Det er forskjell på folk, og noen har behov motorkjøretøy for å komme seg fra innfartsveien til hytta. Andre trenger motorkjøretøy for å frakte bagasje og utstyr til hytta, men er det da implisert at de kan bruke snøscooteren til persontransport? Nei, mener teknisk hovedutvalg, som viser til at dispensasjonene fra det generelle forbudet mot bruk av motorkjøretøy i marka kommer på bakgrunn av at det søkes om nettopp transport av utstyr.