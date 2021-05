Hadsel

Det brekes og rautes om hverandre i landskapet på yttersida. Arbeidsdagen er lang i primærnæringa, og det er stadig færre som er villige til å jobbe lange dager for ei lønn som de føler har stått på stedet hvil i flere tiår. Løsningen for å møte dårligere rammevilkår har vært å øke antallet dyr, noe som ifølge Robertsen går til et visst punkt, før det er stopp.