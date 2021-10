Vil at Hallparken skal drifte Storheia arena

Hadsel

I saksfremlegget til saken, hvor Fase 2 nå skal avsluttes og den videre driften skal fastsettes, er det hallparken som får oppdraget med å drifte anlegget. Det forutsettes imidlertid at Hadsel Hallpark blir miljøfyrtårnmerket, og kommunen vil bidra med oppstartshjelp for en etablering av en felles forening for kultur og idrettslag.