Klart for NNM med ny motbakke

Hadsel

LoVe Langrenn er klare for å sette i sving et par hundre funksjonærer i mars, når NNM i langrenn endelig kommer tilbake til Stokmarknes.

– Det er et stort arrangement. I 2012 hadde vi 1,3 millioner i omsetning og det sier litt om hva som skal til. Det inkluderte alt fra startkontingenter, kafédrift, sponsorinntekter og liknende, og så håper vi at det blir et lite overskudd som går tilbake til klubbene, sier styreleder Arild Fredriksen.

Åpner for rekrutter

Til neste år har arrangørene åpnet for å få med enda flere enn de vanlig konkurrerende i løypa. For første gang kan rekrutteringsklassene, det vil si 12-åringene, kunne delta.

– Selv om de ikke får muligheten til å bli nord-norsk mester, så får de delta. Stokmarknes har mange løpere i det kullet og da kan vi få mange til start. Det samme gjelder naboklubbene, og jeg håper de rundt omkring som kommer også får med seg ungdommene til arrangementet, sier Fredriksen.

Selve deltakerantallet er han fremdeles spent på. Den siste tidens meldinger om smitte gjør at det er vanskelig å spå 100 prosent hvordan situasjonen vil være til neste år, og det tas hele tiden forbehold.

– I 2012 var det rundt 400 aktive løpere, men det antallet dobles når vi tar med støttepersonell og andre. Men etter to år uten arrangementer er vi selvfølgelig spente på hvor mange som kommer, forteller han.

Oppgradert

Egentlig skulle Harstad arrangere Nord-Norsk Mesterskap i 2020. Så kom pandemien og NNM ble utsatt først en gang og det samme skjedde sist vinter. Til neste år skal Harstad arrangere NM del 1, og sa i fra seg NNM. NM arrangeres helga etter NNM.

– Derfor håper vi at løperne bruker NNM som en oppkjøring til norgesmesterskapet, sier han.

Beskjeden om at Stokmarknes skulle få årets NNM kom godt - men sent. Det var ikke før i september at det ble satt i stein hvor det skulle arrangeres. Til alt hell var det imidlertid påbegynt oppgraderinger slik at arrangørene føler seg trygge på at de skal få til en skikkelig skifest.

– Bare på anleggssiden har vi fått flerbrukshallen, bedre parkeringsmuligheter og vi har begynt å få på plass det nye utvidede klubbhuset. Så det blir enklere for oss å få arrangementet i mål, sier Fredriksen.

Når det gjelder overnatting for de tilreisende vil NNM-arrangeres i tidsrommet 18-20. mars. Deltakerne kan overnatte på hotellene i Hadsel og Sortland.

– Vi håper også på å få en avtale med skolen på Stokmarknes slik vi hadde i 2012. Fortsatt er det slik at mange klubber ønsker å bo på skoler av økonomiske grunner, sier Fredriksen.

Ny motbakke

I tillegg til å få med de yngste har arrangørene også et ønske om å få med seniorene. Det har betydd at de har utvidet løypeprofilen med noen noen endringer.

– For å få anlegget FIS-godkjent måtte vi ha en tøffere motbakke, og den har vi fått gravd frem nå, sier Fredriksen om den nye kneika like etter lavvoen oppi marka.

– Den blir røff på tredje runde av 15-kilometeren den der, så dem som vil ha en utfordring skal få det, gliser han.