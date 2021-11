Hadsel

Hver onsdag fylles Angela Stadion på Melbu med quizentusiaster. Høstens quiz har vært aktiv i 10 år med en liten pause under pandemien. Tanken bak ideen om å starte opp spørrekonkurransen, var å redde restaurantene på Melbu og for å få folk ut slik at de kan møtes. I videovinduet over kan du se vår videoreportasje fra quizen.