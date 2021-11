Hadsel

For ett år siden lanserte Bottolfsen å tilby Hadsel kommune deler av andre etasje på Bykuben i Stokmarknes til bibliotek. Ferdig oppgradert, med muligheter for kulturkafé med scene i lokalene etter Den Glade Kokk. De folkevalgte gikk for å fylle hullet etter Hurtigrutemuseet, uten at det ble innhentet prisforslag fra eiendomsfirmaet om hva det ville koste å få et moderne bibliotek inn i kjøpesenteret.