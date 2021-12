Hadsel

Prisen per måned for heldøgns omsorgsbolig i kommunens nye helsebygg på Ekren, vil bli på nærmere 15 000 kroner. Dette kan utløse en statlig bostøtte, men ifølge kommunedirektøren er det hjelpetiltaket for lavt til å kunne gi de demente pasientene som skal bebo omsorgssenteret nok økonomisk hjelp. Han foreslår at det utarbeides en egen kommunal bostøtteordning, i tillegg til den statlige, for å sørge for at beboerne på Ekren HDO kan betale husleien.