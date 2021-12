Trangstraumen blir ikke fullt så trangt

Hadsel

Den trangeste delen av Raftsundet, Trangsstraumen, blir ikke fullt så trangt når Kystverket har gjort seg ferdig med utdyping av området. Det planlegges også dumping av steinmasser sørøst i Hadselfjorden, ved Vitjet.

Kystverket har en flerårig plan for hvordan farledene mellom Stamsund i Lofoten og Andfjorden i Andøy skal utvikles i årene framover. Nå ber Kystverket kommunene på strekningen om å komme med sine kommentarer knyttet til planlagte utdypningstiltakene. Og det gjelder spesielt der det kan være potensielle interessekonflikter med fiskeri og havbruk, men også knyttet til naturmangfold og spesielt sårbare perioder med gyting man må ta hensyn til.

Tiltakene som Kystverket skal gjennomføre omfatter fordypninger i farleder og bedre merking på sjøen. Dette vil forbedre seilasen i området, og omfatter kommunene Vågan, Hadsel, Sortland og Andøy.

I Trangstraumen i Raftsundet skal et område på drøyt 15 mål utdypes. Det skal tas ut 25.925 kubikkmeter stein. Arbeidene her skal gjennomføres i løpet av 2023. I tillegg skal det utdypes ved Vitjet og Gunnarbråten i Hadsel kommune.

I løpet av 2023 til 2025 skal det i Sortland utdypes ved Skanken og Lysrevet. I Andøy skal det utdypes i Risøyrenna, ved Risøyhamn og Nygårdsrevet.

Massene som sprenges ut skal i utgangspunktet tas på land for gjenvinning og bruk. Masser som ikke egner seg for bruk på land, er planlagt plassert i deponi på sjøbunnen. I Hadsel kommune er det planlagt et sjødeponi ved Vitjet, mellom Brottøya og Veøya nord for Raftsundet.

Anleggstiden vil bli lagt utenom sårbare perioder med gyting, der egg og larver trenger beskyttelse. Kystverket er i kontakt med Nordlaks Oppdrett når det gjelder oppdrettsanlegg som kan bli påvirket. Målet er å gjennomføre arbeidene ved oppdrettsanlegg når merdene er tomme. Det er også aktuelt å ta hensyn til fugler i hekketiden.

I et eksempel har Kystverket kommet fram til at anleggsarbeid bør unngås i perioden januar til juni , mens anbefalt anleggstid vil være fra 1. juli til 1. januar.