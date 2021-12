– Det har begynt å synke inn hos folk at prosjektet kanskje ikke var så dumt

Hadsel

Det ble ferdig, drømmeprosjektet til den tidligere hurtigrutekapteinen Engen, og han innrømmer at det har vært en følelse av å være i en boble.

– Du veit, når du har holdt på i 30 år og gått døgnet rundt – da er du i en egen boble. Den store tilfredsstillelsen var å få det ferdig til da vi skulle åpne. Det var den beste belønningen da. Så i ettertid kom den utrolig fantastiske klappen på skuldra med den medaljen, sier han om tildelingen av Kongens fortjenstmedalje.

– Det det at vi klarte å gjøre prosjektet, og vise at det gikk an, det var belønningen egentlig, sier Engen.

Crazy

Fordi det er ikke til å gjemme i lugaren at det har vært delte meninger om konseptet "trekk ei hel hurtigrute på land, puss den opp, og lag museum hvor en del av en båt fra 1912 også skal være med".

– Rundt omkring har det jo vært noen som har stilt seg spørsmål, men mange har vært enige i at det har vært viktig. Det har ikke vært den store helhjerta entusiasmen fra alle, det må jeg innrømme. For det er jo et crazy prosjekt egentlig, når man ser på det – og det er utrolig at det har gått an. Men, vi har en båt og historien om hurtigruten som blir stående, og historien vil aldri forsvinne, sier han om det nye hurtigrutemuseet som ble åpnet i sommer med en gedigen folkefest.

Takknemlig

At det i etterkant av åpningen har vært mange gratulasjoner har han satt pris på, og han er dypt takknemlig for nominasjonene til både Årets Vesteråling og Årets Nordlending. Selv om han tillater seg å være ydmyk over den positive oppmerksomheten som rettes mot ham som person og ildsjel.

– Det begynner å bli mye dette her, men det er ofte sånn når man stikker seg frem. Det er artig at det blir satt pris på til slutt. Vi har holdt på i 30 år med dette prosjektet, og det har begynt å synke inn hos folk at prosjektet ikke var så dumt. Så jeg er utrolig takknemlig for dem som har nominert meg både til fortjenstmedaljen og til Årets Vesteråling og Nordlending, sier Engen.