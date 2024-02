Valgt som ny fylkesleder

Et enstemmig fylkesårsmøte valgte andværingen Jitse Buitink til ny partileder for Nordland SV.

Det opplyser fylkeslaget i en pressemelding søndag ettermiddag.

- SV er Norges folkeparti. Vi er i sterk vekst og det er på tide at våre politikere får være politikere på heltid. Da må vi ha en organisasjon som gir dem et trygt og solid apparat som holder dem gående i kampen for naturen, for de økende forskjellene, for likeverd, for trygghet og trivsel, sier Buitink i pressemeldingen.

- Den sammensetningen som nå utgjør styret i Nordland SV, vil gi oss muligheter til å vokse enda større. Balansen mellom ambisjoner, ungdomskraft og lang erfaring blir vår suksess, mener den nye lederen.

Dette er det nye styret i Nordland SV:

Leder: Jitse Jonathan Buitink, Andøy

Nestleder: Åshild Pettersen, Leirfjord

Sekretær: Reinert Aarseth, Meløy

Økonomiansvarlig: Marit Igelbu Wiig, Alstahaug

AU-medlem: Aase Refsnes, Steigen

Kvinnepolitisk leder og 1. vara til AU: Haldis Andersen, Bodø

1. styremedlem og 2.vara til AU: Kristian Rausandaksel, Rana

2. styremedlem: Rose Hemingsen, Sortland

3. styremedlem: Kevin Mediå, Rana