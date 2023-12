Sandra Victoria Olufsen kommer fra Strønstad i Hadsel kommune, og har bodd rundt 10 år i England. I denne episoden forteller hun om fremtidsplanene, juletradisjoner og en karriere som bueskytter.

For første gang skal samboeren være med hjem for å feire jul i Norge, og det vil by på noen nye opplevelser.

– Vi spiser pinnekjøtt på julaften, det har han aldri smakt, forteller hun.

Sandra har feiret jul i England to ganger, nå ser hun frem til å feire den hjemme i Vesterålen. Det hun skal gjøre aller først er kanskje noe overraskende:

– Jeg skal drikke et glass melk.

Hør hele episoden her:

Fakta om Sandra Vis mer ↓ Fra: Strønstad i Hadsel kommune, bor i Andover i Hampshire Alder: 31 år Ser opp til: Mamma Jobb: Lager LED-lys til mikroskop