Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen stilte 16. februar et direkte spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om en endelig plassering av helikopterbasen i Hålogaland. Ministeren unngår selv å svare på spørsmålet.

Amundsen stilte følgende spørsmål til Helse- og omsorgsministeren.

«Vil statsråden gripe inn og avklare at ambulansehelikopterbasen i Harstad skal videreføres permanent ved nåværende lokalisering på Stangnes, og mener hun helsevesenet er tjent med slike omkamper som søker å skape dyrere og dårligere tilbud til borgerne?

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen gir seg ikke ambulansehelikoptersaken. Foto: Frp

Båten ut, helikopteret inn

Amundsen sier videre i sin begrunnelse:

– Det pågår for tiden en intern lokaliseringsstrid i Helse Nord hvor politiske særinteresser har tatt initiativ til en politisk omkamp for å flytte ambulansehelikopterbasen ut av Harstad, hvor blant annet Vesterålen pekes på som et alternativ.

– Dette til tross for at forhold som pasientgrunnlag, driftssikkerhet, vedlikehold, værforhold, infrastruktur, samfunnsøkonomi og nærhet til oppdrag alle taler for en permanent videreføring av dagens lokalisering i Harstad, som har blitt benyttet siden 2019. En medvirkende årsak til denne lokaliseringen var at Helse Nord nedla ambulansebåten som var ambulansetilbudet til øyene i regionen.

– Dersom ambulansehelikopteret nå skal flyttes, vil det ytterligere svekke ambulansetilbudet i øyriket. Forsøket på omkamp fremstår således som lite hensiktsmessig hva gjelder hensynet til liv og helse. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved en slik anvendelse av Helse Nords budsjettbudsjettmidler, all den tid etablering av en ny ambulansehelikopterbase, eksempelvis til Vesterålen, anslagsvis vil kreve investeringer i størrelsesorden flere hundre millioner kroner – i tillegg til økte driftsutgifter, sier Amundsen.

Basen er strategisk plasser i Harstad, etter øyriket mistet ambulansebåten. Foto: Morten Hagen

Fikk raskt svar

Spørsmålet ble stilt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Svaret var en generell uttalelse fra Helse Nord, lest opp av statsråden. Det er tydelig at ambulansehelikoptersaken er blitt politisk brysom, sier Amundsen.

Her er svaret:

«Det er de regionale helseforetakene som eier, organiserer og finansierer luftambulansetjenesten i Norge, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2–1 a og akuttmedisinforskriften § 10. Luftambulansen har et overordnet mål om å være en akuttmedisinsk ressurs med høyt medisinskfaglig nivå som skal bidra til å oppfylle sentrale helsepolitiske mål som lik tilgjengelighet av helsetjenester uavhengig av bosted.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Nord RHF for å besvare spørsmålet. Under er innspillet fra Helse nord RHF gjengitt:

«Helse nord RHF reiste i 2010 spørsmålet om det var en underdimensjonering av ambulansehelikopterkapasiteten mellom Bodø og Tromsø. Helse n\Nord RHF har derfor utredet behovet for å opprette en ny base i området som omfatter Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten (Midtre Hålogaland).

Utredningen viste at befolkningen i Midtre Hålogaland hadde et dårligere luftambulansetilbud enn det som var tilfelle andre steder i landet. Det ble konkludert med at det var behov for en ambulansehelikopterbase i dette området.

Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2013 å etablere basen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes med oppstart i 2015 for å sikre et likeverdig tilbud til befolkningen området.

Basen ble midlertidig etablert i Forsvarsbygg sine lokaler på den militære delen av Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Leieavtalen gjaldt for tre år, og ble senere forlenget med ytterligere ett og et halvt år. Det har vist seg at basen ikke kan etableres permanent inne på lufthavnsområdet som følge av miljøgifter i grunnen.

I oktober 2019 ble basen midlertidig flyttet fra Evenes til Harstad i påvente av beslutning om permanent plassering. Den midlertidige basen består av en leid hangar, landingsplass og boligseksjon hos Heli-Team AS på Stangnes i Harstad, ca. fem km fra sentrum.

Styret i Helse Nord RHF ba i 2018 Luftambulansetjenesten HF om å utrede alternativer for permanent lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Målet med utredningen var å svare på hvor det er mest gunstig å legge en permanent ambulansehelikopterbase for Midtre Hålogaland etter kriterier som likeverdig tilgang til tjenestene, flyoperative forhold, medisinsk effekt, beredskap, økonomi og HMS-forhold for mannskapet og vektlegge erfaringene fra fire års drift på luftambulansebasen på Evenes.

Lokalisering av basen for ambulansehelikopter skal ta hensyn til likeverdig tilgang til luftambulansetjenester for befolkningen i det aktuelle området vurdert sammen med øvrige Side 3 prehospitale ressurser. I den forbindelse vil den nye basen for redningshelikopter i Tromsø styrke prehospitale tjenester i den delen av Troms.

Helse Nord avgjør den endelige plasseringen av helikopterbasen senere i år. Foto: Morten Hagen

Helse Nord RHF har nylig avsluttet arbeidet med en ny strategi for prehospitale tjenester. Dette arbeidet skal også gi en vurdering av alternativer for permanent lokalisering av base for ambulansehelikopter i området Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten (Midtre Hålogaland).

En beslutningssak om permanent plassering av basen blir lagt fram for styret i Helse Nord etter en ordinær høringsrunde i løpet av 2022.»

Ministeren legger til

– Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for dimensjonering av luftambulansetjenesten slik at den sikrer forsvarlig akuttmedisinsk beredskap. Etablering/lokalisering av baser må skje etter en helhetlig vurdering av lokal/regional beredskap og innenfor de økonomiske rammene til det regionale helseforetaket. Ut fra innspillet fra Helse Nord RHF, oppfatter jeg at dette er ivaretatt, sier Kjerkol.