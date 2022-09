Lødingen Skyssbåtservice AS har meldt oppbud.

Det tradisjonsrike selskapet drev med rutebåttjenester, arrangement og turisme fra sitt hovedkontor på Rinøya i Lødingen Vestbygd.

Eier Torbjørn Harald Rinø ønsker ikke å kommentere konkursen overfor Harstad Tidende, og viser til bostyrer, advokat Erling Kristoffersen Malm, for kommentar.

– Jeg har nettopp kommet inn i saken, men jeg vet at banken har pant i store deler av boet, sier Malm.

I boet er flere fartøy, blant dem en hurtigbåt og en ferge.

– Første skiftesamling i oktober. Det er urealistisk å tro at store avgjørelser fattes før den tid, sier advokat Malm.

Lødingen Skyssbåtservice AS har siden årtusenskiftet levert solide driftsresultat, men det snudde i 2018. I tre år leverte selskapet et resultat på −1 million, −1,7 million og i 2021 var resultatet på negative 2,5 millioner kroner. Det er ikke levert godkjent regnskap for 2021.