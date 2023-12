1. Hvor åpnet flunkende nye Quality Hotel Richard With tidligere i år?

Stokmarknes

2. Hotellkjeden som blant annet Quality Hotel Richard With er en del av, byttet navn til Strawberry i 2023. Hva het kjeden før?

Nordic Choice Hotels

3. Filmen Ni liv fra 1957 ble nominert til både Oscar og Gullpalmen, og regnes som en av de beste filmene i norsk filmhistorie. Hvem regisserte den?

Arne Skouen

4. Hva er den mest vanlige julemiddagen i USA?

Kalkun

5. I årets 3.-divisjon for kvinner i Hålogaland samarbeidet to klubber fra Vesterålen for å stille lag. Hvilke to klubber?

Melbo og Stålbrott

6. Det var én klubb til fra Vesterålen som stilte lag i divisjonen. Hvilken klubb var det?

Sortland

7. Hvem leder stort på meningsmålingene og ligger an til å bli republikanernes presidentkandidat i USA neste år?

Donald Trump

8. Hvilket klengenavn hadde Victoria Beckham i Spice Girls?

Posh Spice

9. Hvor mange planeter er det i solsystemet vårt?

8

10. Hvem er daglig leder og ansvarlig redaktør i Bladet Vesterålen?

Karl-Einar Nordahl