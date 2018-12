Hele Sp-ledelsen ønsker gjenvalg

Innenriks

Nestlederne Ola Borten Moe, Anne Beathe Tvinnereim og partileder Trygve Slagsvold Vedum ga denne uken beskjed til valgkomiteen i Sp om at de ønsker å fortsette.

Borten Moe tok en selvpålagt karantene fra vervet som nestleder 23. april som følge av at han var en av ti menn på hyttetur der det en sen nattetime ble sendt en SMS med seksualisert innhold til tidligere partileder Liv Signe Navarsete. Snaut to uker senere var han tilbake etter at sentralstyret kom fram til at det ikke var mulig å finne ut hvem som sendte sexmeldingen.

Borten Moe har fremholdt at han ikke sendte meldingen og at han ikke vet hvem som gjorde det.

Etter pausen sa han at det ville handle om å bygge opp tilliten igjen. Borten Moe har ikke villet si om han var klar for å gå på ny omgang som nestleder før han svarte ja til valgkomiteen denne uken.

– Det er veldig positivt at ledelsen og hele sentralstyret ønsker gjenvalg. Partiet er i en god stim, ting går godt og målingene er hyggelige. Det er gøy at så mange vil være med på laget, sier valgkomiteens leder Tove Henøen til NTB.

Lokallag og fylkeslag i Senterpartiet har frist 10. januar til å komme med innspill og forslag. Deretter kjører valgkomiteen intervjurunde med alle aktuelle kandidater. Valgkomiteens innstilling skal senest legges fram i slutten av februar, i god tid før landsmøtet som holdes på Hamar 21.–24. mars.

