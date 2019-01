Forfølgelse av kristne øker, ifølge rapport

Innenriks

Nord-Korea ligger øverst på listen over de 50 landene hvor det er farligst å leve som kristen. Det anslås at mellom 200.000 og 400.000 kristne befinner seg i arbeidsleirer, ifølge World Watch List.

Listen som viser at forfølgelsen av kristne øker, presenteres onsdag på NLA Høgskolen i Bergen, der også Raftostiftelsen og Den norske Helsingforskomiteen deltar.

I tillegg til Nord-Korea er det ti andre land som i 2019 karakteriseres å ha et «ekstremt» nivå av forfølgelse. Organisasjonen opplyser at den statlige kontrollen øker i mange deler av verden. Et eksempel er Kina, der nye lover for religiøs virksomhet trådte i kraft ved årsskifte i 2018.

Ifølge Åpne Dører merkes en ultranasjonalistisk trend der minoriteter ses på som forrædere og presses til å forlate sin tro. De viser til India, og mener regjeringen der fremmer det de karakteriserer som et hindufundamentalistisk syn.

I Nigeria ble over 3.700 kristne drept i 2018, det er nesten dobbelt så mange som året før. Landet er rammet av den største delen av rapporterte drap dokumentert i rapporten.

