Maratonrettssak om doping i Bergen tingrett

Sju menn står tiltalt i Bergen tingrett, der de risikerer å bli dømt i henhold til den såkalte mafiaparagrafen, det vi si organisert kriminell virksomhet. Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken er berammet fram til 7. juni.

Ifølge NRK fikk etterforskningen internt navnet Operasjon Hush. Dopingmidlene de produserte og solgte, skal ha en verdi på over 30 millioner kroner.

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud. Den eldste av dem er 38 år gammel og den yngste 27 år.

Svært omfattende

I fjor høst ble tre andre dømt i samme sak. I alt oppretter politiet straffesak mot over hundre menn i flere politidistrikt. 36 menn skal ha hatt en større eller mindre rolle i dopingnettverket.

– Vi har beslaglagt 23 kilo rent virkestoff. Vi regner med at de tiltalte i perioden fra 2011 til 2016 sto for mesteparten av alt salg av dopingmidler i det norske markedet, sa politiadvokat Kristin Harstad i Vest politidistrikt på en pressekonferanse i fjor.

Testosteron og veksthormoner

Av tiltalen fremgår det at nettverket skal ha innført, produsert og oppbevart dopingmidler som inneholder store mengder virkestoffer, blant annet testosteron og veksthormoner.

Videre er de tiltalt for å ha solgt legemidler utenfor apotek eller medisinutsalg. Ifølge tiltalen er mye av omsetningen gjort via internett. Salget involverer utstrakt bruk av kryptovaluta og bitcoin, samt store mengder kontanter.

Seks av de sju er også tiltalt for selv å ha brukt dopingmidler, fremgår det av den fem sider lange tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Trond Høvik.

Dopingfabrikk på loftet

NRK skriver at politiet var ute på et oppdrag i november 2015 sammen med Arbeidstilsynet da de tilfeldigvis fant store mengder utstyr for å produsere dopingpreparater på et loft i Bergen.

Dermed begynte opprullingen av nettverket. Måneden etter avdekket politiet i Søndre Buskerud et stort lager med dopingmidler i Hokksund.

