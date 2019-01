Tverrpolitisk støtte til FM-forlengelse

Innenriks

– En eventuell FM-forlengelse til ut 2031 er det eneste riktige her, sier journalist og tidligere NTB-sjef Thor Viksveen til Klassekampen.

189 lokalradiostasjoner har tillatelse til å fortsette med å sende på FM, foreløpig ut 2021. Mandag skrev avisen imidlertid at Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet om å utrede hva som taler for og mot at lokalradio får anledning til å fortsette på FM etter 2021.

Når regjeringen vurderer å forlenge konsesjonen, er det en håndsrekning til de små lokalradiostasjonene, mener Viksveen. Også Morten Wold (Frp) i kulturkomiteen på Stortinget støtter en forlengelse til 2031.

Trond Giske, medie­politisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier at også han stiller seg positiv til regjeringens ønske om utredning, selv om det var under den rødgrønne regjeringen i 2011 at beslutningen om å slukke FM-nettet ble gjort.

– I ettertid kan man se at beslutningen om ble gjort på feil grunnlag, sier han. Han understreker at han som kulturminister fram til 2009, var skeptisk til dab-omleggingen.

