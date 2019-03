Nye Norwegian-kanselleringer

Innenriks

Åtte av Norwegians flygninger mandag er kansellert fra Oslo Lufthavn, ifølge ruteinformasjon på flyselskapets nettsider. Tirsdag og onsdag er foreløpig 11 og 17 flygninger kansellert.

– Vi har jobbet på spreng hele døgnet de siste dagene for å finne gode løsninger til de som blir berørt av det forholdsvis lave antallet kanselleringer vi har hatt den siste uka, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker Nielsen i Norwegian.

For Harstad/Narvik lufthavn Evenes betyr dette at 13:25-flyet fra Oslo til Evenes er kansellert. Det betyr også at returen 15:40 er kansellert også.

18 Norwegian-fly av typen Boeing 737 MAX 8 er satt på bakken etter at et Ethiopian Airlines-fly av samme modell styrtet i Etiopia søndag. Ulykken kostet alle 157 om bord livet.

Ikke uvanlig tall

Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter tirsdag valgte Norwegian å sette alle flyene på bakken. Fra torsdag har flyselskapet kansellert flyginger.

Kommunikasjonssjef Sandaker Nilsen mener at tallet på kanselleringer ikke har vært spesielt høyt.

– For å sette dette i perspektiv, er det viktig å understreke at antall daglige Norwegian-innstillinger er lavere enn det som er vanlig blant flyselskaper som flyr inn og ut av norske flyplasser en gjennomsnittsdag i mars, forklarer Nielsen i Norwegian.

Følger instruks

Norwegian mottok det første MAX-flyet i 2017. Totalt har flyselskapet bestilt 110 av flytypen, og har fått levert 18 av disse så langt. Flyselskapet vet ikke når de 18 flyene igjen vil være i drift.

– Vi følger de instrukser vi får fra luftfartsmyndighetene, og håper og forventer at flyene skal være på vingene igjen i løpet av kort tid, sier Nielsen.

Passasjerer som blir berørt har blitt og blir kontaktet direkte ved hjelp av SMS, og oppfordrer til å sjekke flyselskapets ruteinformasjon for informasjon om enkeltflyginger.

