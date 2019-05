Svært travelt for politiet natt til 17. mai

Innenriks

0545: Rana: Mann i 20 årene pågrepet i sentrum etter voldshendelse. Fornærmede er en kvinne i slutten av tenårene. Hun hadde merker i ansiktet etter slag. Mistenkte sitter i arrest og blir anmeldt.

0445: Rana: Melding om røykutvikling fra lagerbygg på Røsvoll. Nødetater på vei til stedet. Brannen er under kontroll, ikke fare for spredning. Brannen er i ett lagerbygg/søppelanlegg. Det som brenner er sagflis.

0345: Bodø: Melding om personer med truende atferd på bensinstasjon. Politiet har vært på stedet. En person har blitt slått i ansiktet. Blør neseblod. Politiet oppretter sak.

0345: Bodø: Melding om slåssing på bensinstasjon på Mørkved. En person har fått ett slag i ansiktet. Mistenkte hadde forlatt stedet. Fornærmede ønsket ikke å anmelde saken. Fornærmede var litt rød under øyet, ellers uskadd.

0345: Narvik: Melding om slåssing i Ornesvika. Politiet har vært på stedet. To personer involvert. Ingen er skadet. Ingen anmeldelse.

0345: Bodø: Mann bortvist fra russecampen på grunn av aggressiv oppførsel. Ingen anmeldelse.

0345: Bodø: Melding om to tilfeller av "knuffing" på russecampen. Politiet har vært på stedet. Partene er sendt fra stedet i forskjellige retninger. Ingen anmeldelse.

0230: Sandnessjøen: To personer blir anmeldt for å ha urinert på en politibil. De mistenkte var i slutten av tenårene.

0230: Mo i Rana: Melding om krangling på utested. Politiet har vært på stedet. Mann i 20 årene blir innbrakt og satt arrest. Han blir anmeld for hindring av offentlig tjenestemann.

0230: Sandnessjøen: etter tips er mann (i 40-årene)kontrollert og mistenkt for promillekjøring. Bevissikring foretatt og førerkort tatt i beslag. Anmeldes.

0230: Mo i Rana: Patruljen observerte at det ble avfyrt fyrverkeri inn i folkemengde. Mistenkte lokalisert. En del fyrverkeri beslaglagt, og mistenkte blir anmeldt. Mistenkte var i slutten av tenårene. Ingen er meldt skadet.

0230: Brønnøysund: Melding om støy fra fest på privat adresse. Mye folk på stedet. Politiet har vært å avsluttet festen.

0230: Mo i Rana: Politiet har bortvist en person fra Klokkerhagen. Fått pålegg om å holde seg bort fra stedet og sentrum resten av natta. Mannen var i slutten av tenårene.

0230: Bodø: Melding om slåssing på utested. Patruljen har vært på stedet. En person hadde blitt slått. Han var ikke skadet. Mistenkte hadde dratt fra stedet før politiet kom til stedet. Fornærmede ønsket ikke å anmelde saken. De involverte var i 20 årene.

0130: Narvik: Patruljen har hatt kontroll ved Hålogalandsbrua. En fører fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 99 km/timen. 80 km/timen på stedet. Fører var en mann i 60 årene.

0130: Bodø: Melding om slåssing i molorota. 6 russ var involvert. Ingen tegn til at det har vært noe fysisk utagering, men det var amper stemning på stedet. Samtlige av personen fikk pålegg om å forlate sentrum resten av natta.

0130: Bodø: Melding om overstadig beruset mann som forsøkte å komme seg inn i en bil. Politiet har vært på stedet og snakket med mannen. Fått pålegg om holde seg borte fra sentrum resten av natta. Mistenkte var i begynnelsen av 20 årene.

0130: Svolvær: Melding om slåssing på utested. Politiet har vært på stedet. Ingen som var skadet. En mann fikk ett pålegg om å forlate stedet. Mistenkte var i slutten av tenårene.

0130: Sandnessjøen: Melding om to personer som slåss på en privat adresse. Politiet har vært på stedet. Ingen var skadet. Mistanke om at personen hadde brukt narkotika. Bevissikring utført og sak bli opprettet. De mistenkte var menn i slutten av tenårene.

0130: Fauske: Patruljen har vært på en privat adresse å avsluttet en fest. Det var ca. 40 personer på stedet. Mye støy fra stedet.

0030: Gildeskål: Patruljen påtraff to personer, mistankte om bruk av narkotika. Bevissikring utført og sak blir opprettet på begge personene. De mistenkte var en kvinne og en mann i 30 årene.

0030: Mo i Rana: Melding fra vakt på utested om at person har fremvist falsk legitimasjon. Politiet har vært på stedet. Følger opp saken med vedkommende og hennes foreldre. Jenta var i slutten av tenårene.

0030: Mosjøøen: Melding om person som hadde blitt utsat for vold på privat fest. Patruljen har vært på stedet. Fornæmede hadde et kutt over øyet, kjørt til legevakta for sjekk.

0030: Evenes: UP har avholdt fartskontroll i Bogen. 6 førere fikk foreklede forelegg. I tillegg ble to førerkort beslaglagt. Høyeste hastighet var 128 km/timen. 90 sone på stedet.