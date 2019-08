Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling

Innenriks

Kommunemålingen er utført av Ipsos for Dagbladet.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap ha falt 11,5 prosentpoeng siden forrige kommunevalg og mistet 276.000 stemmer.

Bare siden forrige måling, i juni, har Ap en tilbakegang på 3,8 prosentpoeng, mens Senterpartiet har en framgang på 5,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 18,1 prosent. Det er 10 prosentpoeng mer enn ved kommunevalget i 2015.

– Bak hver eneste nye velger ligger det forventninger om saker folk brenner for. Det snakkes gjerne mye om det politiske spillet, men for oss handler det om interesser og saker, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng har følgende kommentar til målingen:

– Målingene spriker. Vi opplever veldig god stemning rundt i hele landet, og vi har motiverte og dyktige folk som går fra dør til dør for å mobilisere velgere i kampen for heltid, skolemat og et løft i eldreomsorgen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger på målingen (endring siden forrige kommunemåling fra juni i parentes): Høyre: 20,2 (+0,3), Frp: 10,0 (+0,4), SV: 6,6 (-0,4), MDG: 5,9 (+1,9), Rødt: 4,0 (-1,1), KrF: 3,3 (+1,1), Venstre: 2,9 (-), FNB 3,0 (-3,1) og andre partier 4,5 (-0,4).

