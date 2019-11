Ventetiden øker for norske pasienter

Innenriks

I årets andre tertial måtte pasientene i snitt vente i 60 dager, skriver P4 om tallene. Økningen utgjør to dager sammenlignet med samme periode i fjor.

I somatisk sektor var ventetiden 61 dager, en økning på to dager fra i fjor.

– Det er et uttrykk for at det er veldig knapt i sykehussektoren, at det er veldig trang økonomi og dermed øker ventetiden, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sps Kjersti Toppe.

Det er pasientene ved Helse vest som venter lengst, mens pasientene i Helse Midt-Norge har kortest ventetid.

Totalt ble 1,6 millioner pasienter behandlet på somatiske sykehus de første åtte månedene i 2019. Dette var en økning på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen skriver i en epost til NTB at helsekøene er redusert med 60.000 og at ventetidene har gått ned 13 dager siden den blå regjeringen ble valgt inn i 2013.

– Jeg registrerer at Sp vil fjerne folks mulighet til å velge sykehus selv og ordningen med at vi betaler sykehusene ut fra hvor mange pasienter de behandler. Dette er de to grepene som har fått helsekøene ned og Frp vil advare sterkt mot konsekvensene av Sps politikk som vil gi økte ventetider og lengre helsekøer, skriver hun.

