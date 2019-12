Senterpartiet ber regjeringen heve kontrakten med Babcock

Innenriks

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger fram forslag i Stortinget mandag i forbindelse med luftambulansekrisen i nord.

Partiene mener staten må ta over tjenesten etter det de beskriver som fem måneder med problemer for luftambulanseselskapet Babcock, som overtok driften 1. juli i år.

– Den situasjonen som er nå, illustrerer hvor galt det er å ha disse prosessene på anbud. Nå har det vært konstant uro i to år, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Et leverandørbytte har vist at dette er så vanskelig og komplekst at vi setter beredskapen i fare i flere år, mener han.

– Tøffere for syke

Sp ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Vedum viser til at den vanlige ambulansetjenesten nå er statliggjort, men at luftambulansetjenesten er enda mer kompleks.

– Mange tiltak gjør at liv ikke har gått tapt, men det er heller ikke verdig at det blir tøffere for dem som er syke. Vi kan ikke godta at hjertesyke og barn med tunge sykdommer skal få et mye tøffere sykdomsforløp fordi vi ikke har en luftambulanse som fungerer, sier Sp-lederen.

En konsekvens av dagens situasjon er at pasienter som ikke har hatt behov for akutt behandling, har fått lengre ventetid eller transport med bil. Forsvarets helikoptre er satt inn for å avhjelpe situasjonen.

Krever gransking

Sp ber også om at det gjennomføres en ekstern, uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.

– Spesielt må man granske risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke vil kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, heter det.

Ap foreslår at staten må ta over driften på sikt, og at regjeringen må trygge beredskapen i nord inntil det skjer.

– Når staten nå i realiteten må inn og overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Ap er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i tjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå, sier hun.

Fire av elleve fly på bakken

Fire av Babcocks elleve ambulansefly var mandag fortsatt ute av beredskap, ifølge Luftambulansetjenesten.

Babcock har satt inn to ekstra ambulansefly fra Sverige – ett i Alta og ett i Kirkenes.

Sp og Ap ber regjeringen i første omgang sikre beredskapen ved innleie fra andre operatører og bistand fra Forsvaret. Både Sp og Rødt mener det kan bli nødvendig å sette inn de fem flyene fra forrige operatør.

«Stortinget ber regjeringa av hensyn til befolkningas liv og helse sørge for at de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, settes inn i tjeneste,» foreslår Rødt.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB søndag at situasjonen som har oppstått, er uønsket, og at det er viktig at det settes inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientene i minst mulig grad blir påvirket.

