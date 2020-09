Uenighet om indisier i Bertheussen-saken

Innenriks

Advokat John Christian Elden var tirsdag kritisk til betydningen av at en tusj funnet i huset til Laila Bertheussen og Tor Mikkel Wara, kunne være den samme som ble brukt da noen skrev «rasisit» på husveggen, tegnet et hakekors på bilen deres og skrev «rasist» på panseret natt til 6. desember 2018.

I Oslo tingrett tirsdag la politivitner fram funn fra etterforskningen der en rød Penol 1000-tusj var blitt funnet bak i en bokhylle i parets kjeller. Konklusjonen på funnet var sannsynlighetsovervekt for at det var den samme tusjen som er brukt ute på veggen og bilen, men at det likevel er en viss tvil knyttet til dette.

– Det er det eneste beviset aktoratet har på dette punktet i tiltalen, og anførselen er at altså at dette skal være en tusj som kan, med en viss grad av sannsynlighet, ha noe med saken å gjøre, sier Elden.

Statsadvokat Frederik Ranke sier på sin side at funnet av den røde tusjen er et sterkt indisium i straffesaken mot Bertheussen.

– Vi mener dette med tusjen er et sterkt indisium og ett i rekken av mange andre i denne saken, sier Ranke til NTB.

– Jeg har aldri hørt det begrepet før. Jeg har hørt om bevis og indisier, men aldri om hva som er sterke eller svake. Hvis et sterkt indisium er noe som det kan være en viss sannsynlighet for, så tror jeg vi ser litt ulikt på strafferettens bevisbyrderegler, sier Elden.

Laila Anita Bertheussen nekter straffskyld for hele tiltalen som omfatter 15 punkter. Hun mener PST har etterforsket feil person og at noen helt andre står bak de påstått straffbare hendelsene.

(©NTB)