732 nye koronasmittede siste døgn – ny døgnrekord

Det er samtidig det høyeste antall smittetilfeller i Norge i løpet av et døgn siden koronapandemien traff landet. Forrige døgntopp var 13. november, da det ble registrert 710 smittetilfeller.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 49.010 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Blant kommunene i Vesterålen var det kun Andøy som rapporterte om et smittetilfelle. Dette var det 23. tilfellet i kommunen.

I Nordland kom det melding om i alt 20 tilfeller på årets nest side dag, ifølge VGs statistikker. Ved siden av Andøy, hadde Bodø, Rana og Fauske hvert sitt tilfelle, mens Hamarøy for øyeblikket fremstår som smittekommune nummer en i fylket. Der kom det hele 16 rapporterte tilfeller i løpet av 30. desember.

VGs statistikk tar også for seg de siste to ukene. Den viser at det har vært to tilfeller i Andøy, fire i Øksnes, et i Sortland, to i Bø og fire i Hadsel. I tillegg har det vært et tilfelle i Lødingen.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.555 nye smittetilfeller i Norge. Over 2,7 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

145 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var seks færre enn dagen før.

Til sammen er 436 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,0 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

