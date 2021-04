Arbeidsledighet og helsetjenesten er viktigst for velgerne

Innenriks

I en fersk undersøkelse ble folk spurt om hva som er de største utfordringene Norge står overfor i dag. Flest svarte at å bekjempe arbeidsledigheten er det viktigste. Her sa 43 prosent at dette må prioriteres. Deretter mente 41 prosent at oppgavene i helsetjenesten må prioriteres. På tredjeplass var klimaendring, med 37 prosent.