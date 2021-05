Sjøfolk krever unntak fra karantenehotell

Innenriks

«Nok er nok», skriver forbundet i en pressemelding.

Sjøoffiserene betegner det som avgjørende å sikre at sjøfolk kan fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører en så stor totalbelastning at det går utover deres helse og arbeidskapasitet.

– Norske sjøfolk innehar særlig kritiske samfunnsfunksjoner som det er avgjørende å opprettholde, og de utfører under pandemien jobben sin med stor ekstrabelastning som resultat av ulike restriksjoner, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sjøfolk og deres familier

– I denne situasjonen krever vi at regjeringen står ved sine internasjonale forpliktelser og erkjenner den belastning endringen medfører for sjøfolk og deres familie. De må komme med en særordning der sjøfolk på en trygg måte skånes for påkjenningene en slik endring medfører, fortsetter direktøren.

De nye reglene ble vedtatt 7. mai og begynte å gjelde to dager senere. Nå skilles det ikke lenger mellom nødvendige og unødvendige reiser for personer som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen-området – alle må på karantenehotell.

For reisende innenfor dette området gjelder hjemmekarantene dersom det dreier seg om en nødvendig reise.

Solberg snakket om temaet

Sjøoffisersforbundet viser blant annet til at statsminister Erna Solberg (H) tok opp temaet under FNs hovedforsamling i mai i fjor.

– Jeg oppfordrer alle medlemsland til å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og implementere den internasjonale maritime organisasjonens protokoll for mannskapsskifte», sa Solberg.

Når det gjelder smittevern, peker Norsk Sjøoffisersforbund på at sjøfolk er «en gruppe som gjennom sitt yrke har ei profesjonell tilnærming til hvordan regelverk, rutiner og risikovurderinger skal overholdes». Derfor mener de sjøfolk på en trygg og god måte kan gjennomføre karantene i eget hjem.

(©NTB)