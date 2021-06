Nei til EU-kartlegging: Vi kan få rekordsterkt neiflertall på Stortinget til høsten

Innenriks

Basert på at stortingsvalget og mandatfordelingen går som i Norstats måling for NRK 26. mai–11. juni, har Nei til EU sett på EU- og EØS-holdningene til det kommende Stortinget.

Hele 53,8 prosent av kandidatene sier nei til medlemskap i EU, 27,8 prosent svarer ja, mens 18,3 prosent enten er usikre eller ikke har svart.

Kan blokkere forsøk

– Undersøkelsen viser at det ikke er aktuelt med noen søknad om EU-medlemskap i kommende stortingsperiode. Selv om det neppe er aktuell politikk, vil det være nok nei-representanter til å blokkere ethvert forsøk på å melde Norge inn i EU, sier leder i Nei til EU, Roy Pedersen, til NTB.

Andelen nei-kandidater øker med 4 prosentpoeng siden den samme undersøkelsen ble gjort i 2017 og med 22 prosentpoeng siden 2013.

Undersøkelsen viser også at den EØS-kritiske delen av Stortinget vil bli styrket.

– Sammenlignet med 2013 er det dobbelt så mange stortingsrepresentanter som er mot EØS. Vi ser også et økende antall stortingsrepresentanter som er villige til å bruke reservasjonsretten eller vetoretten på nye EU-direktiv, sier Roy Pedersen.

Flere vil bruke veto

Han finner at også at kandidater fra klare ja-partier er mer tilbøyelige til å stemme mot EU-direktiv. Nei til EU-lederen viser til at Arbeiderpartiet stemte mot EUs jernbanedirektiv. Organisasjonen har også stilt stortingsrepresentantene spørsmål om sine holdninger til EU-direktiv.

– Her sier for eksempel også Høyre at de er imot et EU-direktiv om å innføre lovbestemt minstelønn i Norge. Det er selvsagt er stykke fra å være imot til du bruker reservasjonsretten. Men så langt har Høyre stemt for alle EU-direktiv, sier Roy Pedersen til NTB.