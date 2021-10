Kulturstreiken er over – enighet om pensjon

Innenriks

Ved 3.30-tiden natt til mandag opplyser Riksmekleren i en pressemelding at LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre de aktuelle pensjonsytelsene i kultursektoren fra 1. april 2022.

– Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Ville ha blitt trappet opp

Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner, deriblant Operaen og Nationaltheatret, har vært i streik. Fra mandag ville ytterligere 209 ansatte ha blitt tatt ut i streik dersom det ikke hadde blitt en løsning.

I 2016 gikk de ansatte med på å midlertidig gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Fagforeningene ønsket nå en hybridpensjon, mens Spekter ville beholde dagens ordning.

– Vi har vært gjennom en lang og krevende streik og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Glad for å kunne åpne igjen

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter er glad for at de berørte kulturvirksomhetene nå kan åpne igjen.

– Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne fram til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Bratten.

Ifølge Riksmekleren åpnet tilbudet fra Spekter etter meklingen onsdag 20. oktober dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat ga sitt svar dagen etter, og basert på tilbudet og svaret ble partene invitert til samtaler.

Får videre hjelp av Riksmekleren

Partene skal innen 1. februar forsøke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser. De bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren. Avtalen om permanent tjenestepensjonsordning tas inn i overenskomsten på virksomhetene.

Streiken har vært langvarig og svært krevende for involverte parter, heter det i pressemeldingen. Partene er derfor enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter mellom de lokale parter for å reetablere gode relasjoner.