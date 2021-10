Sylvi Listhaug krever krisepakke for «vanlige folk»

Innenriks

Listhaug benyttet spørretimen onsdag til å konfrontere statsminister Jonas Gahr Støre med rekordhøye strømpriser, økende matvarepriser og en rente som er på vei opp.

– Samtidig som lommebøkene til vanlige folk blør, håver staten inn penger gjennom olje og gass, avgifter, moms, sa Listhaug, før hun kom med følgende krav til regjeringen:

– Nå trengs det en krisepakke for vanlige folk. I stedet for at vi gjør flere avhengige av hjelp fra det offentlige, har vi muligheten til at staten lar folk beholde mer av egne penger og greier seg på egne inntekter, sa Listhaug.

Hun mener en slik krisepakke blant annet må bidra til å redusere bensin- og dieselavgiftene, fjerne elavgiften og redusere matmomsen.

Støre forsikret om at hans regjering vil legge fram et budsjettopplegg som setter vanlige folk først. Samtidig kom han med et stikk tilbake til Frp-lederen:

– Representanten representerer et parti som gjennom åtte år har vært i front i budsjetter som har økt avgiftene for vanlige folk. Skrudd dem opp. Nå, noen uker etter et regjeringsskifte, skal de skrus ned igjen, sa Støre.

(©NTB)