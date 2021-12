Motstandere og partifeller hyller Kåre Willoch: Hele Norges kloke bestefar

Innenriks

Kåre Willoch sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern, opplyser Høyre i en pressemelding mandag.

Willoch var blant annet statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det. Han har også vært handelsminister.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg sier Willoch preget Høyre og Norge helt fra 1960-tallet og til det siste.

– Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut. Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Solberg.

– Kåre hadde sylskarpe meninger og analyser, men formen var alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form, var en leveregel han selv alltid fulgte. Jeg kommer til å savne han, avslutter Solberg.

Gro: En hedersmann

En av Willochs største politiske motstandere på 80-tallet var tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun kaller sin tidligere politiske rival for en hedersmann.

– Jeg har aldri vært i tvil om de kvaliteter og de sterke lederegenskapene som preget min fremste politiske motstander gjennom deler av 70- og 80-tallet, sier hun til NTB.

Brundtland sier hun vil hedre og huske Willoch som hedersmann, og med takk og stor respekt. De to var sentrale personer i norsk politikk gjennom 1980-tallet.

– Vi vokste opp med han og Gro Harlem Brundtland i debatt på TV. Han var en viktig politiker men også en statsmann og det var spennende å følge hans engasjement også etter at han gikk ut av politikken som en viktig samfunnsstemme, og vi kommer til å savne ham, sier kronprins Haakon til VG.

Støre: – Respektert og fryktet

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil huske Willoch som en markant og klok politiker.

– Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant, skriver Støre i en pressemelding.

Tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg (Ap) beskriver Willoch som en respektert leder og en fryktet motstander.

– Kåre Willoch var en ruvende politiker som forandret Norge. Han var kunnskapsrik, hardtarbeidende og behersket hele spekteret av det politiske saksområdet, sier Jens Stoltenberg til NRK.

– Hele Norges kloke bestefar

– Det er ingen tvil om at han var en av de store i Høyres historie, sier Jan Petersen til NRK.

Petersen var leder i Høyre fra 1993 til 2004.

– Han var en av de aller viktigste når det gjaldt å skape høyrebølgen. Han satte en standard som alle senere høyreledere har ønsket å følge opp, sier Petersen.

Tidligere arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som skrev bok om Willoch da den tidligere statsministeren fylte 90 år, sier Willoch uten tvil var en av de viktigste statsministre i Norge etter krigen, men også mye mer.

– Mange som ikke engang var påtenkt da han styrte landet, eller som bare var småbarn, hadde et nært forhold til mannen. Han ble hele Norges kloke bestefar, sier Røe Isaksen ifølge TV 2.

Også flere andre politikere, både fra Høyre og andre partier, hyller Kåre Willoch på forskjellige medier mandag kveld.

Begraves på statens regning

Kort tid etter nyheten om dødsfallet meldte regjeringen at Willoch hedres med begravelse på statens bekostning.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Willochs etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

Mandag kveld gikk det også ut et kondolansebudskap fra kongen på vegne av kongefamilien.

«Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister Kåre Willoch er gått bort. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en ektemann, far og bestefar», skriver Kongehuset på sine nettsider.

(©NTB)