Prosjektlederen syns Vilde fra Lødingen bannet for mye

Lødingen

Nordnorsk banning ble for mye for prosjektlederen for programmet «Innafor» på NRK - som ba programleder Vilde Bratland Erikstad fra Lødingen om å tone det ned litt.

– Jeg har ikke fått noen kommentarer på språkbruken min fra seere, men en liten beskjed fra prosjektlederen om å dempe det litt, sier hun til sin egen arbeidsgiver NRK.

– Jeg tar tilbakemeldingene til meg, selv om det faller naturlig for meg ordlegge meg slik. Men i Nordland ser man ikke alltid negativt på det, men jeg forstår at det noen ganger kan bli misforstått, sier programlederen.

Vilde vant pris for «Storvildet» Vilde Bratland Erikstad fra Lødingen, tidligere elev ved medielinja ved Hadsel videregående skole, vant torsdag en bransjepris for innsatsen i programmet Storvildet.

Mange forbinder Nord-Norge med banning - og etter at onsdagens episode av bilprogrammet «Sjette gir» ble sendt på NRK, har kanalen fått klager.

«Hvorfor må det være så mye banning i dette programmet? Det er meget skuffende at dere tillater det selv om det er fra Nord-Norge. Dette ødelegger et ellers flott program,» skriver en av klagerne.

«Jeg er nordlending selv, hørt mye bannskap har jeg, banner av og til selv, men i kveld krympet jeg meg, det var forferdelig. Jegertvillingene ble engler i forhold,» skriver en annen.

Selv om Eriksen finner det naturlig å ta i bruk saftig språk en gang i blant, blir også hun flau over nordlendinger som banner bare for å gjøre det.

– Selv om jeg tenker at banning er en kunstform, blir jeg også blir flau av nordlendinger som ramser opp gloser uten mening, for å tøffe seg, sier hun.