Mistenkt i samtlige saker

Lødingen

Dette skriver PST i en pressemelding.

Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST.

PST: Ikke svekket mistanke mot Bertheussen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at mistanken mot justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Bertheussen som opprinnelig er fra Lødingen, ikke er svekket.

«Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre», står det å lese i pressemeldingen.

Lødingen-kvinne nekter straffskyld i Wara-saken Justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen, som opprinnelig er fra Lødingen, nekter straffskyld etter siktelsen om at hun har diktet opp en straffbar handling, og forventer henleggelse.

Riksadvokaten orientert

Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling. Mistankegrunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, er ikke svekket. PST skriver at det gjennomføres omfattende etterforskningsskritt, og at det er foretatt en rekke beslag som er gjenstand for undersøkelser og analyse.

– Kan renvaske seg

Ifølge PST vil det ta noe tid før det endelige resultatet av alle undersøkelser og analyser foreligger. PST får bistand fra blant annet Kripos og Oslo politidistrikt i arbeidet.

– PST har ikke utvidet siktelsen, men varsler at hun vil bli avhørt med rettigheter som mistenkt for alle sakene slik Bjørnland (PST-sjef Benedicte Bjørnland red.anm.) sa for to uker siden. Det er bra, for da kan hun renvaske seg og kreve å bli avhørt, sier advokat Jon Christian Elden i en kommentar til NTB.

Fungerende justisminister Jon-Georg Dale, fortsetter som justisminister inntil videre.